Si bien Edson Álvarez está teniendo buenos números desde su llegada al Ajax, quien no la ha pasado nada bien es su compatriota y también excompañero en las Águilas del América, el lateral Jorge Sánchez.

El futbolista azteca de 25 años que llegó para reforzar la defensa del cuadro de Ámsterdam no ha demostrado el nivel por el cual fue contratado para estar en el club que compite en la Eredivisie, por lo que las críticas han sido severas con base en lo demostrado en la cancha.

Por segunda ocasión, ya que esta situación se había presentado hace unos meses, fue blanco de la prensa en Países Bajos. Ahora, analistas señalaron que el mexicano es uno de los peores laterales que hay en toda la Liga.

“Cinco millones para Sánchez... Ese es uno de los peores laterales de toda la Eredivisie. Me parece genial que pueda jugar en el Ajax, que siempre quiere poner el listón alto. Ese chico no lo entiende nada”, comentó Kenneth Pérez, el cual en su momento ha elogiado lo hecho por el propio Álvarez y Santiago Giménez, sin embargo, en esta ocasión, no se ha visto impresionado por Jorge.