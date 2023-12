Juan Brunetta deja a Santos Laguna y ahora jugará con los Tigres UANL

Con anterioridad y por el mismo medio, Santos Laguna, ahora exequipo de Brunetta, despidió al argentino, le agradeció por los dos torneos que defendió los colores del club y acompañó el mensaje con un video en el que se muestan algunas jugadas destacadas y en el que se escucha al argentino.

“Santos me brindó una regularidad que no había tenido en mi carrera (...) hoy me toca irme por el pago de la cláusula de resición y afrontar un nuevo reto”, expresó Juan.

Juan Brunetta llegó a la Comarca Lagunera previo al Apertura 2022, luego de iniciar su trayectoria en Arsenal (Argentina) en la temporada 2016-17, así como paso por Belgrano, Godoy Cruz y Parma Calcio (Italia).