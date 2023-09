Julio Urías, borrado de las Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles elimina historial del mexicano en la Serie Mundial

La decisión ha generado cierta división entre sus seguidores, ya que algunos creen que el trabajo de Julio no puede quedar en el olvido, aunque la mayoría aplaudió la decisión.

YA NO APARECE CON SU ÚLTIMO OUT EN EL CLÁSICO DE OTOÑO

Editorial Mediotiempo confirmó que Dodgers no quiere que quede ningún indicio de la relación que tuvo con el mexicano Julio Urías, incluyendo la escena del último out que consiguió para el título de la Serie Mundial de 2020.

Y aunque no se ha dado a conocer un veredicto, Dodgers de los Ángeles con las anteriores acciones, dejó claro que no quiere saber nada de Urías, quien no sólo tienen en riesgo su estancia en el club angelino, sino también en las Grandes Ligas.

Y se comenta que en invierno podría lanzar con los Tomateros de Culiacán.

FREEMAN ESTABLECE RÉCORD AL CIERRE DE LA TEMPORADA DE LA MLB

El primera base estelar de los Dodgers, Freddie Freeman, está en camino a terminar el año con la mejor temporada de su carrera en MLB. Durante el juego del lunes contra los Tigres de Detroit, el toletero veterano logró establecer un récord inédito en las mayores.

Tras su robo de base número 20 del año, Freeman se convirtió en el primer jugador en la historia de Ligas Mayores con más de 25 jonrones, 55 o más dobles y 20 o más bases robadas en una misma temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Pase lo que pase, don Isauro estará siempre presente con los Algodoneros de Unión Laguna

Los números de Freeman a la ofensiva son enormes y aún y con lo que ha logrado, no es el candidato favorito para ganar el MVP de la Liga Nacional, ya que su compañero de equipo en Dodgers, Mookie Betts, así como el jardinero de los Bravos, Ronald Acuña Jr., estarían por encima en las votaciones.

LA TRAYECTORIA DE MARCELO JUÁREZ

28.- Mánager de varios equipos: Marcelo tuvo su primera oportunidad de dirigir en la Liga Mexicana, cuando sustituyó a Héctor Valle, con mánager de Sultanes en 1981.

También fue mánager de Tecolotes, Saraperos, Bravos de León, Industriales de Monterrey, Charros de Jalisco, Acereros de Monclova y Piratas de Campeche.

Tomás Herrera tuvo elogios para Marcelo, cuando llegó a los Saraperos como jugador, mencionando: “Es el jardinero central perfecto, jamás tira a la base equivocada, tiene coraje, no es temeroso en sus decisiones y sabe ganarse la confianza, tiene pasta para mánager”.