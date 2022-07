Karateca Coahuilense triunfa a lo grande a nivel mundial

El Himno Nacional Mexicano retumbó en Florida, Estados Unidos, al momento de que la coahuilense recibió las medallas de oro y bronce. Los importantes triunfos no serían posibles sin el apoyo de su familia, quien realizó el viaje hasta territorio norteamericano para apoyar a la karateca de casa.

“Al momento de ser premiada pensaba en mi familia, que me estaba acompañando en ese momento. Viajaron conmigo mi esposo Luis y mi hija Sarita. Agradezco a mi familia que siempre me ha apoyado y ayudado para que pueda seguir entrenando y a todos los miembros de mi Dojo (escuela de karate) que siempre estuvieron al pendiente y me animaron en todo momento”.

Natalia ha venido trabajando desde hace casi diez años con el sensei Vicente Velázquez, diseñando estrategias y creando planes de combate para cada competencia. Después de tantos años de esfuerzo, la Escuela de Karate Shito Kai Omega de Sabinas, Coahuila, puso su nombre en lo más alto y vio los resultados de tantos años de esfuerzo de una de sus mejores integrantes.

En lo que resta del presente año, la ahora Campeona Mundial de Kata espera mantenerse activa en torneos estatales y nacionales, aunque acaba de coronarse como flamante monarca global, ya piensa de lleno en retener su cetro en el Onceavo Campeonato de Karate Escocia 2023.