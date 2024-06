Kylian Mbappé tendrá su primer duelo como jugador del Real Madrid

Kylian Mbappé será, a partir de mañana, jugador del Real Madrid. Hasta ahora, todo lo relacionado con Mbappé ha sido competencia de la selección francesa y del PSG, equipo con el que aún tiene una disputa pendiente sobre salarios congelados a la espera de formalizar un acuerdo.

El Real Madrid, sin embargo, no tiene participación en estos asuntos financieros. No obstante, hay otros aspectos importantes que ahora sí están bajo su control, como el tratamiento de la lesión en el tabique nasal de Mbappé. Aunque el club se había interesado por su estado, no pudo hacer mucho hasta este momento.

Con su nueva etapa en el Real Madrid, el manejo de su imagen y sus condiciones médicas pasan a ser responsabilidad compartida entre el jugador y su nuevo club. Mbappé tiene programada su presentación oficial con el Real Madrid para el 16 de julio, una vez finalice la Eurocopa, mientras tanto delantero también se prepara para una intervención quirúrgica en su nariz, tema que ya está siendo coordinado con el club madrileño.

Mbappé afrontará su tercer partido en la Eurocopa contra Bélgica después de reaparecer en el tercer encuentro de la fase de grupos contra Suiza, donde anotó un gol de penalti.