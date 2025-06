Estos son los antecedentes del papa León XIV en materia de manejo de abusos sexuales

La investigación del Times descubrió que, mientras el papa era obispo, al menos dos sacerdotes acusados de abusar de menores siguieron ejerciendo su trabajo eclesiástico —a veces con niños— mientras se les investigaba. La labor de reportería también encontró que un sacerdote designado por Prevost para asesorar a las víctimas les dijo que no esperaran mucha responsabilidad de la Iglesia, porque sus abusos no habían llegado a ser “una situación de una violación propiamente”.

En el otro caso, el papa es acusado por víctimas y defensores de no haber investigado adecuadamente las denuncias de tres mujeres de haber sufrido abusos por parte de sacerdotes cuando eran niñas.

Para comprender mejor la dirección que podría tomar, un equipo de reporteros de The New York Times examinó la gestión de León de dos casos de abusos sexuales en Perú, mientras era obispo en la pequeña ciudad de Chiclayo, entre 2015 y 2023.

Una de las mujeres, Ana María Quispe, que ahora tiene 29 años, ha hablado extensamente en las redes sociales y afirmó en TikTok que el obispo Prevost dijo a las mujeres que les creía y las animó a denunciar los abusos a las autoridades civiles, cosa que hicieron.

Pero después, dijo Quispe, no pareció suceder gran cosa. Las autoridades civiles cerraron el caso con rapidez, alegando que las denuncias se remontaban a tantos años atrás que habían prescrito. El Vaticano cerró su propia investigación en agosto de 2023, citando la decisión de las autoridades civiles y la falta de pruebas.

La diócesis afirmó que al padre Vásquez se le “prohibió el ejercicio público del ministerio sacerdotal” en medio de la investigación.

Pero las publicaciones en las redes sociales revisadas por el Times mostraban que el padre Vásquez siguió participando públicamente en misa al menos tres veces durante la investigación.

Incluso fue fotografiado oficiando misa conjuntamente con el futuro papa.

Un portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que la investigación del obispo Prevost fue “más allá de los requisitos” e incluyó la recepción de un informe escrito de las mujeres y la búsqueda de otras acusaciones en los archivos.

Dijo que la Iglesia permitió al padre Vásquez celebrar misa públicamente solo una vez durante la investigación. Si el sacerdote lo hizo en otras ocasiones, añadió, era algo “desconocido por el obispo”.

En un segundo caso descubierto por el Times, a otro sacerdote de Chiclayo acusado de abusar sexualmente de un menor se le prohibió seguir con su trabajo sacerdotal en su parroquia en 2019. Pero más de una decena de publicaciones de Facebook identificadas por el Times, muchas de ellas del periodo en que el obispo Prevost dirigía la diócesis, muestran que el sacerdote siguió realizando trabajo eclesial durante años, a menudo con niños.

Mitch Smith colaboró con reportería desde Chicago y Arijeta Lajka desde Nueva York.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes para el Times, está radicada en Bogotá y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Elisabetta Povoledo es una reportera radicada en Roma que cubre Italia, el Vaticano y la cultura de la región. Es periodista desde hace 35 años. c. 2025 The New York Times Company.

Por Julie Turkewitz, Simon Romero, Mitra Taj, Elisabetta Povoledo y Tomás Munita, The New York Times.