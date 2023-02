SALTILLO.- En marco de su veinte aniversario, Lucha Libre Barba Producciones, invita a los saltillenses a un evento cargado de estrellas internacionales y nacionales, que promete una noche sin precedentes.

La cita está pactada para el próximo 25 de marzo en punto de las 19:00 horas en el Lienzo Charro Profr. Enrique González, en la capital de Coahuila. En ella, los asistentes podrán presenciar los siguientes enfrentamientos:

-Lucha Estelar: Dr. Wagner Jr. y Vampiro vs Pentagón Jr. y Sam Adonis.

-Lucha Co-estelar: Rush, Dave The Clown y Murder Clown vs Cibernético, Psicosis y Abismo Negro.

-Por el Campeonato completo Indy Revolution: Epydemius vs Negro Casas.

-Por el Campeonato de Parejas Indy Revolution: Kratoz y Prometeo vs Dralístico y Toxin.

-Triangular Aéreo: Villano III Jr. vs Baby Xtreme vs Bendito.

-Batalla de los Sexos: Hiedra y Chik Tormenta vs Kaientai y Lord Byron.

También se presentará: Parkita Negra, Mini Vikingo, Century, Rex, Latino y Ryoshi.