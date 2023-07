¡La NBA vuelve a México! Los Hawks de Atlanta y el Magic de Orlando se enfrentarán en la CDMX

La NBA confirmó que los equipos de Hawks de Atlanta y Magic de Orlando se enfrentarán en la Ciudad de México para un partido de la temporada regular, el próximo 9 de noviembre.

Una vez más, la Arena Ciudad de México tendrá un partido oficial de la mejor liga de basquetbol, la cual tendrá su encuentro número 32 en tierras aztecas, situación que supera a cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá.

Los aficionados del Magic volverán a disfrutar de su equipo, después de una ausencia en México de más de 10 años, además se espera la presencia de Paolo Banchero, quien fue la selección número uno del Draft 2022, más Markelle Fultz, quien fue la elección número uno en el 2017.

Por otro lado, los Hawks, que en las últimas temporadas han estado presentes en los playoffs, disputarán su primer partido en la capital azteca.

Dentro de las actividades que tendrá la semana de la NBA en México, Los Capitanes de la Ciudad de México se medirán al Osceola Magic, el viernes 10 de noviembre, partido que forma parte del calendario de la Showcase Cup de la NBA G League.

¿QUÉ FIGURAS DE LOS HAWKS Y DEL MAGIC JUGARÁN EN MÉXICO?

El Magic llegará a México con la selección número uno del NBA Draft 2022 y al 2022-23 Kia NBA Rookie of the Year (Novato del Año) Paolo Banchero, al miembro del 2021-22 Kia NBA All-Rookie First Team (Primer Equipo de los Novatos) Franz Wagner, y la selección número 1 del NBA Draft 2017 Markelle Fultz.

En tanto, los Hawks, vienen de su tercera aparición consecutiva en los playoffs detrás del dos veces NBA All-Star, Trae Young y el NBA All-Star 2022, Dejounte Murray.

DIRECTIVOS MUESTRA SU ILUSIÓN POR JUGAR EN MÉXICO

Alex Martins, director general de Orlando, se mostró ilusionado con su regreso a México en espera de volver a sentir el cariño de la afición azteca.

“Con el Magic habiendo estado en Londres dos veces, Japón, China, Brasil y Ciudad de México anteriormente, nos encanta representar a la NBA y a la ciudad de Orlando cuando tenemos la oportunidad de jugar en estos Global Games.