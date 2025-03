¿Cómo los populismos de ultraderecha apuntalan el auge de la criminalización de la migración?

Ya en enero, EE.UU., que tiene el mayor sistema de detención de migrantes del mundo, con 200 instalaciones y puede detener en un solo día hasta a 50.000 personas, envió a la base naval de Guántanamo (Cuba) a más de 100 venezolanos, asegurando que eran “lo peor de lo peor” y vinculándolos también con el Tren de Aragua.

“El punto de vista de IDC, que es la coalición internacional más grande de este tema, es que la detención afecta a los derechos humanos de los migrantes, es innecesaria, es costosa y no funciona”, alega Gottardo, quien subraya: “la evidencia muestra que la detención no hace que la gente migre menos, no los disuade”.

UNA TENDENCIA POPULISTA

“Los estándares que Trump está fijando son tan bajos y tan aterradores que cualquier país puede hacer cosas que son parecidas pero no tan extremas y se toleran”, apunta la experta colombiana.

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, denunció que esta deportación se hizo desoyendo una orden judicial que la prohibía, lo que “representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del Gobierno de Trump”.

El Consejo Europeo adoptó en mayo de 2024 el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que establece una norma para “gestionar llegadas de manera ordenada”, el eufemismo más utilizado por los gobiernos europeos para hablar de limitar o prohibir la inmigración.