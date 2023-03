La vacuna sigue castigando a Djokovic

Novak Djokovic, como contratista independiente y uno de los deportistas en activo más influyentes, ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos le permita la entrada para poder jugar el torneo Indian Wells, situación que no prosperó. Ahora, va por el torneo de Miami. La razón es muy simple: EU no permite la entrada de los extranjeros sin la vacuna contra el COVID-19, situación que será levantada semanas después del Torneo de Miami.

Es importante mencionar el enorme impacto económico que un torneo como el de Indian Wells o Miami significa. En Florida se ha emprendido una feroz campaña, utilizando la competencia de Miami, con el pretexto de integrar a Novak Djokovic, con un permiso especial al que el presidente Joe Biden está haciendo caso omiso. Ron DeSantis, el agresivo Gobernador de Florida, se dirige de esta manera a Biden: “Le insto a que reconsidere, deje atrás la política pandémica y deje jugar a Djokovic, que es lo que el pueblo quiere”. El presidente ni siquiera ha respondido.

Según los datos del Gobierno de Florida, casi un millón de personas se desplazan a Miami para presenciar el ATP 1000 y el WTA 1000, a celebrarse en unos días. Un torneo que —desde luego— tiene una enorme cantidad de espectadores, pero que desde que se trasladó de Key Biscayne a Fort Lauderdale, al estadio de los Dolphins de la NFL, perdió su glamour y encanto. El Hard Rock alberga también el Gran Premio de Fórmula Uno, Super Bowls, conciertos, campeonatos colegiales, partidos de soccer y hoy en día se ha convertido en un factor político, donde se destaca más lo electoral, la pugna entre los dos partidos (el Republicano y el Demócrata), que el verdadero interés por ver a Novak Djokovic jugar el torneo.

Nole, el tenista que no ha querido vacunarse contra el Covid-19, se ha autocastigado por no acceder a obedecer las reglas sanitarias de países como Australia, Reino Unido y ahora Estados Unidos. En su terquedad de no hacerlo, siendo un contratista independiente, ha dejado escapar la oportunidad de rebasar el récord de más torneos de Grand Slam ganados (22), que actualmente comparte con el español Rafael Nadal.

El tenis es uno de los deportes que ocupa más horas de transmisión por televisión y cobertura en medios de comunicación, principalmente los Grand Slams, donde se llega a rebasar los mil millones de espectadores, además del impacto económico. El tema de Djokovic y su participación en Miami ocupa más páginas de política que de deporte. Pero la política y el deporte no se deben mezclar.