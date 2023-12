Lakers vs Pacers: LeBron James y Tyrese Haliburton definirán al campeón de la Copa NBA 2023

Tyrese Haliburton es el comandante de este conjunto y el principal protagonista de este nuevo torneo, no tanto porque sea mejor que “El Rey” , sino porque puede ser un prospecto a futuro. El base de 23 años ya se había hecho un hueco entre las figuras de la Liga puesto que el pasado curso jugó su primer All-Star.

LAKERS VS PACERS: LA HISTORIA LE JUEGA ‘CHUECO’ A INDIANA

Pero el “Rey” no la tendrá fácil. Enfrente tiene a una franquicia con “hambre” de títulos, al no poseer ningún anillo en su historia y con un Tyrese Haliburton que anda en plan grande y que demostró ante los Bucks de Milwaukee el por qué sus compañeros y él merecen alzar el primer trofeo de esta envergadura en Las Vegas.

LeBron James podría extender su leyenda este sábado cuando los Lakers de Los Ángeles enfrenten a los Pacers de Indiana en la primera Final de la Copa NBA , también conocida como In Season Tournament , cuadros que llegan invictos a esta última instancia y que podría marcar su andar en lo que resta de la Temporada 2023 de la competencia liguera.

Con cuatro anillos en sus manos, en su temporada número 21 en la liga y a tres semanas de cumplir 39 años, no ha sido suficiente para que LeBron James tire la toalla y diga “basta”.

LEBRON JAMES, EL ‘REY’ QUE NO SUELTA SU TRONO EN LA NBA

Méritos no le faltan a Haliburton , que ante Boston y Milwaukee ofreció dos recitales y solo al alcance de las estrellas. El joven sentenció primero a los Celtics con 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias y posteriormente fulminó a los Bucks con 27 puntos, 7 rebotes y 15 asistencias.

LeBron, que en varias ocasiones ha dicho que en el futuro le encantaría ser propietario de un equipo de la NBA en Las Vegas, se lució ante los “emplumados” en La Ciudad del Pecado con 30 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias en solo 22 minutos en la pista.

Ningún jugador en la historia de la NBA había logrado hasta ayer 30 o más puntos, 5 o más rebotes y 5 o más asistencias en menos de 23 minutos.

Pero es que la furia de LeBron no tiene precedentes y, por algo, es uno de los mejores jugadores que ha pisado una duela de NBA.

PERO, ¿QUÉ DICEN LAS APUESTAS SOBRE EL CHOQUE ENTRE LOS LAKERS Y LOS PACERS?

Anthony Davis over 23.5 puntos: James se lleva todos los reflectores, y con razón, porque su vigencia no tiene ninguna explicación lógica. Sin embargo, en este duelo particular, AD tendrá una importancia vital.

Más que nada porque ningún equipo en la NBA ha permitido más puntos en la pintura que los Pacers. Eso significa que Davis debe ser agresivo a la hora de atacar la canasta, y si lo es, debería ser una jornada jugosa de puntos para él.

A Indiana le gusta correr, y te quiere ganar en un tiroteo de puntos, pero son vulnerables en la zona pintada y Davis debe aprovecharlo. Me encanta el over de AD.

Bruce Brown over 12.5 puntos: la única mala noticia en una semana increíble para los Pacers, es que Andrew Nembhard se lesionó la rodilla y no podrá jugar esta final.

Eso significa más minutos que de costumbre para Bruce Brown, que se dobló el tobillo, pero volvió a ingresar al partido de Semifinal ante los Bucks, y estará en integridad de condiciones. Brown es un jugador al cual le gusta atacar la canasta, y si bien es Haliburton el que dirige la orquesta, el armador de los Pacers piensa en pasar antes que en anotar.

En seis de los últimos 10 partidos, Brown llegó al menos a los 13 puntos, y sólo una vez no llegó a doble dígito.

Over 240.5 puntos entre ambos equipos: las proezas ofensivas de los Pacers (128 PPJ) están muy bien documentadas. Incluso en un partido de Semifinal en el cual no estuvieron certeros a distancia -sólo acertaron 7 de 33 triples - Indiana llegó a su promedio de puntos.

Es más, junto a los Bucks, se combinaron para 247 tantos, y eso estuvo incluso por debajo de la puntuación esperada. Los Pacers no van a volver a tener un día tan malo desde el perímetro por lo cual hay que aprovechar un número relativamente “bajo” e ir por las altas en esta final ante los Lakers.