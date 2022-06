Las Chivas no le cierra las puertas a nuevos refuerzos, asegura Peláez

El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, aseguró que no cierra la puerta a más refuerzos de cara a la siguiente campaña y enfatizó en que no dará nombres, pero existe la posibilidad de que llegue alguien más a la institución.

“Está abierta la ventana; tenemos un mes más el tiempo que se amplía para contratar. Va a ser un torneo atípico, necesitamos planteles grandes, habrá ausencias y la puerta está abierta, buscando lo mejor.

“Hay una gran intención y es lo que quiero decirle a la gente. Esto es para llegar al aficionado. Estamos trabajando para conseguir lo mejor para Chivas en el siguiente torneo. Nombres no voy a dar por diferentes razones, pero la posibilidad que venga alguien más existe, sí existe”, reconoció.

De igual manera, ante los rumores del interés de Chivas por Víctor Guzmán y un posible intercambio de José Juan Macías por Henry Martín de América, descartó que existan acercamientos, además de que José Juan Macías es considerado por Ricardo Cadena y su cuerpo técnico.

“Me gustaría y estoy presentando lo que tenemos. Siempre hablamos de las posibilidades y la segunda no se va a dar, no hay acercamientos ni nada. Macías está considerado en el plantel de Cadena y no voy a cerrar la puerta”, agregó.

Al final, reconoció que, así como está la puerta abierta para que lleguen jugadores, también lo está para la salida de elementos del actual plantel.

“Misma respuesta, las posibilidades que salgan jugadores están abiertas porque puede ser una moneda de cambio, un intercambio. Hoy compras o te cambian, hay muchas posibilidades de negociar y hay posibilidades que salgan jugadores”, concluyó.