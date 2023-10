¡Latinoamérica presente en Mundial de Rugby! Argentina vence a Gales y está en las Semifinales

Argentina remontó dos veces para superar por 29-17 a Gales y alcanzar el sábado la Semifinal de la Copa Mundial de Rugby por tercera ocasión.

Los Pumas, que llegaron como el equipo más débil de los dos, estaba abajo 10-0 en la primera mitad y nuevamente 17-12 en el último cuarto.

Matias Moroni logró una tacleada para evitar un try de Louis Rees-Zammit a seis minutos del final. Tres minutos después el flyhigh Nicolás Sánchez interceptó al galés Sam Costelow y avanzó 50 metros para confirmar la victoria de Argentina.

“Sabemos que no va a ser perfecto, la vida no es perfecta”, aseguró el capitán de los Pumas, Julián Montoya. “Es cómo aceptas el momento y peleas por todos. Dos semanas más con este equipo. No quiero que esto acabe”.

Esta es la primera vez que disputarán las Semifinales desde el 2015 y esperan en París a Nueva Zelanda.