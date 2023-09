¡Le ponen fin a su sequía! Chelsea se recupera y se mete a Octavos de Final de la Copa de la Liga

Con un once plagado de suplentes , la mala puntería y el mal juego del Chelsea no acabó y la primera parte fue terrible, solo salvada por los errores del Brighton de cara a puerta.

Los “Blues” en un duro test en casa ante un Brighton que reservó jugadores pero que sacó un once competente, se aprovecharon de un gol de Jackson y de varios errores de los “Seagulls” para asegurar el pase a octavos de una competición que Mauricio Pochettino puso como objetivo para esta temporada.

Fallos propiciados por un poco acertado Robert Sánchez, que regaló la pelota primero a Joao Pedro, que tiró una vaselina centímetros por encima del larguero, y luego volvió a entregarle el cuero solo a Ansu Fati, que pese a tener todo el tiempo del mundo y medio vencido a Sánchez lo estrelló en el muñeco.

El atacante español, en su segunda titularidad, fue sustituido al descanso, aún necesitado de encontrar ritmo físico.

Tras el descanso, el Chelsea por fin abrió la lata. No marcaba desde que venciera al Wimbledon, de League Two, y quizás esta vez el gol estuvo propiciado por el hecho de que en la Copa de la Liga no hay VAR hasta las semifinales.