Leon Bailey critica duramente a la federación de Jamaica, ¿qué provocó su ausencia en la Copa América?

Leon Bailey, destacada figura de la Selección de Jamaica, ha generado controversia al poner en tela de juicio la gestión de la federación de futbol de su país, lo que ha desencadenado en su decisión de no participar en la Copa América.

El delantero del Aston Villa, quien no fue convocado para el torneo continental, alegó inicialmente que “no estaba disponible”, pero posteriormente reveló profundas discrepancias con la federación jamaicana en una entrevista para el podcast Let’s Be Honest.

Bailey expresó su frustración: “no es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Recibís toda la información de tu vuelo a las 23 horas. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”.

Además, el exjugador de Genk y Bayer Leverkusen destacó la falta de equipamiento adecuado: “cuando digo que no hay profesionalidad, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegás al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”.