Lucky loser que reemplazo a Aryna Sabalenka en Wimbledon... ¡debuta con triunfo!

Una de las más grandes tenistas actualmente, Aryna Sabalenka, no podrá lucir su buen juego en Wimbledon.

La bielorrusa confesó que será baja del torneo disputado en All-England, previo a que iniciara su camino este lunes.

La tercera mejor del mundo decidió abandonar la competencia por una lesión en el hombro de la que no se ha podido recuperar.

“Me rompe el corazón anunciar que no podré competir en Wimbledon este año”, afirmó desde sus redes sociales.

“Lo intenté todo para estar lista pero mi hombro no está colaborando. Me esforcé al límite en el entrenamiento de hoy para dar lo mejor pero mi equipo me dijo que jugar así solo agravará la situación”, detalló.

“Este torneo significa demasiado para mí así que prometo que volveré más fuerte el próximo año”, cerró la bielorrusa.