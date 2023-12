¡Manchester City es el mejor del mundo!; Con goleada sobre Fluminense, alza su primera copa del Mundial de Clubes

En un duelo que permitió a los Citizens completar una temporada inigualable en el futbol inglés, el Fluminense no pudo romper la maldición que persigue al balompié sudamericano en esta competición.

En esta ocasión, la hazaña no se vio complicada. La final se desarrolló en un duelo cargado para el lado del Manchester desde el inicio.

Para este punto, era un hecho que el Fluminense no podría remontar, especialmente después de casi 90 minutos en los que se vieron superados. No obstante, los de Manchester no bajaron los brazos pese a que se sabían campeones.

Álvarez, quien indudablemente tuvo un increíble partido, se encargó de cerrar el marcador en el tramo final, haciéndose un hueco para recibir el pase de Matheus Nunes por la derecha y concretar el cuarto gol al 88’.

