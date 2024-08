Manizha Talash descalificada de la competencia olímpica de breaking por portar el mensaje de ‘mujeres afganas libres’

Talash , de 21 años, perdió la batalla contra Sardjoe y no habría avanzado a la siguiente ronda, incluso sin la descalificación. Sin embargo, su descalificación subraya las estrictas reglas del Comité Olímpico Internacional (COI) y la World DanceSport Federation , que prohíben cualquier declaración política en el campo de juego y en los podios de los Juegos Olímpicos .

La World DanceSport Federation emitió un comunicado poco después del incidente, declarando que Talash fue descalificada por “mostrar un eslogan político en su atuendo durante la batalla preclasificatoria”. Este evento marca un momento significativo en los Juegos Olímpicos, ya que es la primera vez que el breaking forma parte del programa olímpico.

Talash, originaria de Afganistán, solicitó asilo en España en 2021 tras huir del régimen talibán. Desde entonces, ha entrenado en España, donde se le concedió asilo, y donde ha continuado persiguiendo su sueño de representar al Equipo Olímpico de Refugiados en los Juegos Olímpicos. Antes del inicio de los Juegos, Talash había expresado su determinación en una entrevista con The Associated Press: “Estoy aquí porque quiero alcanzar mi sueño. No porque tenga miedo”.