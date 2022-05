Marcelo Flores se decide por la Selección Mexicana

“La realidad es que sólo ha habido una Selección Nacional con la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ (Londres, Inglaterra) está a miles de kilómetros de distancia. La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo”, agregó.

A pesar de los esfuerzos la Asociación Canadiense de Futbol y del director técnico John Herdman para que el habilidoso volante eligiera representar a la selección de la Hoja de Maple, tanto Marcelo como su padre y representante Rubén Flores han comunicado ya su decisión definitiva a Canadá.

Las fuentes dijeron que el jugador del Arsenal Sub 18 será convocado por Gerardo Martino para la gira de la Selección Mexicana en Estados Unidos, en la que enfrentará el 28 de mayo a Nigeria en el AT&T Stadium de Dallas, el 2 de junio a Uruguay en el State Farm de Phoenix, y el día 5 a Ecuador en el Soldier Field de Chicago.

Una vez que concluyan esos tres compromisos, Martino conformará una lista de 23 a 25 jugadores para los compromisos de mediados de junio en la fase de grupos de la Nations League, primero contra Surinam el día 11 en Torreón, y después el 14 como visitante en Jamaica, en la cual podría estar Flores si convence en lo futbolístico al ‘Tata’.