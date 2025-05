No se necesita tener visa de EU para gobernar un estado: Marina del Pilar Ávila

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que no se requiere tener visa para gobernar un estado, luego de que Estados Unidos le cancelara el documento por motivos que no han sido dados a conocer oficialmente.

Del Pilar Ávila agradeció el respaldo que ha recibido de gobernadores y de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el retiro de su visa.

“Continuaré al frente de la Conago hasta los tiempos que estipula la propia Conago. He recibido el apoyo de las y los gobernadores, y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y también sobre todo de muchísima gente del pueblo que me ha manifestado su cariño, su respaldo, y que incluso me dicen ellos mismos en las colonias: ‘pues yo nunca no he tenido visa, Gobernadora’”.

“¿Y tampoco sé o ustedes sí saben que sea requisito tener visa para gobernar un Estado? No lo es, ¿verdad? Entonces pues vamos a ir trabajando de frente”, dijo la mandataria.

Reiteró que desconoce la razón por la que le retiraron la visa y que autoridades estadounidenses no le han proporcionado información al respecto.

“Es que no hay mucho que decir, lo que les dije en mis redes sociales, tanto el sábado como el lunes, es todo lo que les puedo decir, no hay más porque es todo lo que sabemos.

“No me han dicho nada, porque no hay nada. O sea, no sabemos qué está ocurriendo. Entonces, es un retiro de visa que pues se dio, pero no hay más información, no tenemos más información”, explicó.

Dijo tener la conciencia tranquila sobre sus actos y respetar la soberanía de Estados Unidos.

“La verdad es que en ese sentido yo tengo la conciencia tranquila, sé que esto es cuestión de tiempo y con la frente en alto seguir trabajando. Respeto mucho la soberanía de los Estados Unidos y vamos a seguir trabajando en coordinación”, mencionó.

Finalmente, señaló que su esposo, Carlos Torres, a quien también le fue retirada la visa, seguirá como coordinador de Proyectos Estratégicos del Estado, cargo que desempeña honorificamente.