Marquise Goodwin, baja indefinida de los Browns; le detectan coágulos en piernas y pulmones

Marquise Goodwin, receptor abierto de los Browns de Cleveland, compartió su preocupación debido a que se perderá, por lo menos, el inicio del campamento de entrenamiento debido a los coágulos que su equipo descubrió tiene en piernas y pulmones.

“Fue alarmante enterarme porque he sufrido lesiones a lo largo de mi carrera, pero nunca ha habido algo como esto que pueda convertirse en algo muy serio si no se atiende”, declaró el jugador de 32 años recién llegado a los Browns para la temporada 2023.

El nativo de Lubbock, Texas, explicó que comenzó a sentir molestias en las piernas y una leve dificultad para respirar en el pasado campamento de primavera que organizaron los Browns.

Goodwin fue sometido a un chequeo que reveló varios coágulos en piernas y pulmones; de inmediato fue puesto en la lista de lesionados por enfermedades activas no relacionadas con el futbol americano.

“Fue aterrador en un principio, pero ahora me siento más tranquilo. He orado, se lo he entregado a Dios porque está fuera de mi control; lo único que puedo controlar es mi esfuerzo, mi actitud y cómo afronto cada día para seguir adelante”, subrayó.

Brown, exestelar de la Universidad de Texas, recientemente exjugador de los Seahawks de Seattle, se preparaba para jugar su año 11 en la NFL a la que llegó seleccionado en la tercera ronda del draft del 2013 por los Bills de Búfalo, equipo en el que permaneció hasta el 2016.