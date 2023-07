Pato O’Ward al podio: el mexicano consigue el tercer lugar en Iowa y sube en el ranking de IndyCar

El piloto mexicano Patricio O’Ward alcanzó el podio en la primera de dos carreras que se disputan en Iowa. El nacido en Monterrey terminó en el tercer lugar de la carrera que se disputó en el circuito que albergará dos competencia este fin de semana.

Este resultado sirvió para que el conductor azteca de McLaren subiera a la cuarta posición de la clasificación general de IndyCar.

Cabe mencionar que este sábado se dio inicio a la celebración de dos competencias en la misma pista, pero en dos días distintos: el Hy-VeeDeals.com 250 presented by DoorDash (que se disputó hoy) y el Hy-Vee Salute to Farmers 300 presented by Google (23 de julio), conocidas sin patrocinios como Iowa 1 e Iowa 2.

