‘Me tiene miedo’ Benavidez acusa a Canelo de evitar pelea millonaria

Una de las peleas más anticipadas por los seguidores del boxeo, que enfrentaría a Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez, sigue sin materializarse. Según declaraciones recientes, el motivo podría estar relacionado con las exigencias económicas del boxeador mexicano.

Fuentes cercanas a Álvarez han señalado que el tapatío no estaría dispuesto a enfrentarse a Benavidez a menos que reciba una bolsa de entre 150 y 200 millones de dólares (hasta 4,041,917,920 de pesos mexicanos), una cifra que supera ampliamente lo que suele ofrecerse para este tipo de combates.

Por su parte, Benavidez no ha dudado en expresar su frustración por la falta de acuerdo y ha insinuado que el motivo real es otro. En una entrevista con el programa Cigar Talk, el estadounidense aseguró que Canelo evita enfrentarlo por temor a una derrota.

“Esta pelea no se llevará a cabo porque él no quiere pelear conmigo porque me tiene miedo. Míralo, Canelo está en el lugar donde está porque ha peleado con los mejores y ahora está haciendo las bolsas más grandes”, afirmó Benavidez.