¿Messi se peleó con el Tano Ortiz?, esto es lo que se sabe sobre el supuesto enfrentamiento entre Leo y el entrenador de Rayados

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO FERNANDO ORTIZ?

En conferencia previa al partido de ida entre Inter y Rayados, Fernando el “Tano” Ortiz, mencionó que hay tener cuidado, pues la imagen de Messi influye mucho, posiblemente dando a entender que el argentino siempre es beneficiado.

”Espero que nuestros jugadores entiendan que Messi es un jugador más, porque después viene lo otro: el árbitro, el marco, la gente, Lionel que quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi, puede llegar a tener decisiones deportivas y extradeportivas, ¿Fui claro?, obvio me preocupa el entorno. No sé si pueda llegar a perjudicar a Monterrey como tal, pero el negocio va a estar ahí. Sabemos que el negocio no va por el lado de Monterrey, eso lo sabemos todos, yo no estoy diciendo algo que no sepamos todos. ¿Lo comparto? No.”, declaró en la conferencia Fernando Ortiz.