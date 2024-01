Mexicano Isaac del Toro gana segunda etapa del Tour Down Under 2024 de Australia

El pedalista nacido en Ensenada, Baja California, conquisto el Tour Down Under de Australia, a la edad de 20 años, al cruzar la meta con tiempo de 3:29:37 horas, colocándose a la cabeza de la clasificación general, por delante de grandes figuras como los neozelandeses Corbin Fuerte y el eritreo Biniam Girmay.

TE PUEDE INTERESAR:Agenda deportiva Saltillo 2024: ¿Cuáles serán los eventos locales más importantes del año? ¡Aquí te los decimos!

“Estoy tan feliz, estoy tan cansado, pero disfruto cada momento. El último kilómetro fue muy duro”, comenta el ciclista mexicano, tras lograr el cometido.

Con esta victoria, Del Toro, se convierte en el primer mexicano en ganar una etapa, y logra sumar un título más a sus vitrinas, después de conquistar el Tour del Avenir, mejor conocido como el Tour de Francia sub23.