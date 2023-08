Mundial Femenino: con sorpresas y ‘decepciones’ pasan el primer filtro; van a los Octavos de Final

Suiza vs España: viernes a las 11:00 p.m.

Invictas y con los nueve puntos posibles, Japón, del Grupo C, accede a los octavos como una de las grandes sorpresas, después de vencer con goleada a una de las favoritas: España (4-0). Sus otros triunfos fueron ante Zambia (0-5) y Costa Rica (2-0).

Japón vs Noruega: sábado 2:00 a.m.

Sin derrotas de por medio y con siete unidades, las neerlandesas participarán en los Octavos gracias a haber vencido 1-0 a Portugal y con una goliza 0-7 sobre Vietnam ; el empate 1-1 con Estados Unidos, no les afectó para quedarse como la punta.

Países Bajos vs Sudáfrica: sábado 2:00 a.m.

Suecia vs Estados Unidos: domingo 3:00 a.m.

Las suecas avanzaron a octavos de final en el primer lugar del Grupo G al vencer 2 1 a Sudáfrica, 5 a 0 a Italia y 2 a 0 a Argentina.

Las actuales bicampeonas del mundo ganaron un solo partido en la fase de grupos, e igualaron los otros dos. Por eso pasaron a octavos de final como segundas del Grupo E detrás de Países Bajos, en una de las sorpresas del torneo.

Inglaterra vs Nigeria: lunes 1:30 a.m.

Al igual que las japonesas, las inglesas llegan como líderes absolutas del Grupo D con nueve puntos producto de tres triunfos: 1-0 vs Haití, 1-0 vs Dinamarca y 1-6 vs China.