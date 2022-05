Nadal tiene qué poner un extra en el Abierto de Madrid

MADRID.- Rafael Nadal levantó cuatro bolas de partido para eventualmente doblegar a David Goffin en tres sets y alcanzar los Cuartos de Final del Abierto de Madrid.

Nadal debió exigirse más de tres horas para salir victorioso 6-3, 5-7, 7-6 (9) en su segundo partido tras una inactividad de mes y medio por una lesión.

“Vengo de un tiempo sin competir y hay que aceptar las cosas”, dijo Nadal a pie de cancha. “Sólo me puedo exigir pelear y es lo que he hecho con la ayuda del público. Esa es la realidad”.

Fue la victoria número 1,050 en la carrera de Nadal.

El cuarto del ranking mundial venía de vencer a Miomir Kecmanovic en sets corridos al debutar en el torneo en superficie de arcilla, el primer que disputa tras perderse seis semanas debido a la fisura de una costilla.

Nadal cedió su saque dos veces en el segundo set y también malogró un par de bolas de partidos para que su rival belga nivelase el partido. El astro español también se encontró contra la pared en el tercero y sobrevivió las cuatro bolas de partido en el desempate.

Tercer cabeza de serie de la cita de la serie Masters 1000, Nadal se las verá ahora con el ganador del duelo entre el británico Cameron Norrie y el adolescente español Carlos Alcaraz, quien este jueves cumplió 19 años.

Nadal es el jugador más laureado del torneo de la capital española, atesorando cinco títulos.

“He trabajado punto a punto, sabiendo que las cosas no se terminan a veces cuando uno espera y que no hay motivo para no seguir intentándolo”, dijo Nadal. “Sé cómo he llegado y que es una semana complicada. Ocurra lo que ocurra, ganar dos partidos ya es una noticia fantástica y me servirán muchísimo, aunque no renuncio a nada”.

A primera hora, Andy Murray se retiró previo a un duelo contra Novak Djokovic debido a un malestar estomacal.

El anuncio fue hecho poco antes que Murray tenía que saltar a la pista para enfrentar al número uno del mundo en la tercera ronda. Iba a ser la primera vez que Murray y Djokovic se medían en el circuito desde que Djokovic ganó la final de Doha en 2017.

Murray ganó sus primeros dos partidos en Madrid, venciendo a Dominic Thiem y Denis Shapovalov. El ex número uno mundial no encadenaba victorias desde enero y llevaba dos años sin jugar en torneos de arcilla.

Actual número 78 del mundo, el británico de 34 años busca repuntar en el ranking tras operarse la cadera en 2018 y 2019. Llegó a Madrid con marca de 10-8 en ocho torneos. Perdió en la final de Sydney ante Aslan Karatsev en enero.

Con la baja de Murray, Djokovic avanzó directamente a los cuartos de final. Será la segunda vez en el año que alcanza la instancia tras perder la final del Abierto de Serbia el mes pasado.

El rival de Djokovic será el polaco Hubert Hurkacz (12do cabeza de serie), quien derrotó al serbio Dusan Lajovic por 7-5, 6-3.

Djokovic busca recuperar su mejor versión tras perderse el Abierto de Australia a inicios de año por no haberse vacunado contra el coronavirus. Este es apenas su cuarto torneo del año.

El ruso Andrey Rublev, quien derrotó a Djokovic en la final de Serbia, alcanzó los cuartos de final tras vencer 7-6 (7) 7-5 al británico Daniel Evans.

Rublev (6to preclasificado) se las verá contra el griego Stefanos Tsitsipas (4to), quien despachó 6-3, 6-4 al búlgaro Gregor Dimitrov.

El alemán y defensor del título Alexander Zverev avanzó luego que el italiano Lorenzo Musetti se retiró debido a una dolencia en el muslo izquierdo cuando perdía 6-3, 1-0.

En el cuadro femenino, la tunecina Ons Jabeur (8va preclasificada) avanzó a la final tras vencer 6-2, 6-3 a la rusa Ekaterina Alexandrova en algo más de una hora. Jabeur se convirtió en la primera árabe que accede a una final WTA 1000.

La otra finalista saldrá de la ganadora del duelo entre la estadounidense Jessica Pegula y la suiza Jil Teichmann.