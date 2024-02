Napoli vs Barcelona: ¡nada para nadie! Lewandowski y Osimhen ‘pactan’ empate en Champions

El Barça fue amplio dominador, en particular en el primer tiempo. Pero no supieron someter a un equipo que había cambiado de entrenador recién el lunes pasado.

“El resultado no nos da la razón”, comentó Xavi. “Hemos estado bien en todos los aspectos del juego, pero a partir del gol no hemos estado bien. Teníamos que controlar y hemos sufrido. No hemos estado efectivos, un resumen de la temporada”.

Montjuïc definirá la clasificación y, visto lo visto, el equipo de Xavi afrontará ese partido de vuelta con la etiqueta de favorito por cuanto este Napoli está muy lejos, mucho, de su mejor versión.

Pero el Barça no ofrece tampoco una garantía suficiente como para resolver que tiene el billete en la mano. Y ante un rival como el que tiene enfrente, en Europa, eso puede considerarse un pecado.

El partido de Vuelta se disputará el 12 de marzo en España.