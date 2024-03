Natalia Escalera se une a la Selección Mexicana de Gimnasia Artística para París 2024

“Desde el 2021 empecé a crecer dentro de la Selección Nacional y desde ahí no he parado, además he demostrado que a mi ritmo pero siendo consistente me ha llevado al día de hoy a mi clasificación a los Juegos Olímpicos”, mencionó Escalera en sus redes sociales.

Escalera se une a las dos mexicanas que ya tenían el boleto con su nombre, a Alexa Moreno y Ahtziri Sandoval, quienes lograron el pase en el pasado Campeonato Mundial de Amberes. Es la primera vez que México asistirá con tres gimnastas mexicanas a unos Juegos Olímpicos.