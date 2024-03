Ni con el regreso de Rainel Rosario Saraperos pudo evitar la derrota en casa ante Sultanes

Después de una cuarta entrada sin acción para los Sultanes, Saraperos tenía la oportunidad de empatar el marcador, lamentablemente para el sarape, no lo consiguieron.

En la tercera entrada, Asael Sánchez, fue el elegido para ser el lanzador del Dragón del Norte , y al parecer, esto no fue un cambio que ayudo al equipo local, ya que los Sultanes tomaron ventaja de una carrera, dejando las cosas uno a cero.

En la segunda entrada, recibieron rápidamente dos outs, gracias a los jardineros y gran juego táctico del equipo local, sin embargo, no sirvió de mucho, ya que, Saraperos no pudo aumentar su ventaja.

Por su parte, Saraperos de la mano del saltillense y consentido de la afición, Fernando Villegas , arrancaba a batear, pero no podía anotar una carrera así quedándose en ceros en la primera entrada, dejando así el marcador empatado.

Iniciaba el clásico del norte , el lanzador abridor por parte de Saraperos fue el venezolano y nuevo refuerzo, Jhoulys Chacín , que hizo un trabajo excelente al no dejar que Sultanes lograra anotar ni una sola carrera.

Parecía que los bateadores de ambos equipos no habían salido en su día, pues no lograban anotar una carrera, cuando conectaban el bate con la bola, rápidamente recibían el out, ni los grandes nombres de Sultanes y Saraperos podían marcar la diferencia.

En la séptima entrada, ingresaba en lanzador, Gerry Mejia por parte de Saraperos, desafortunadamente para la Ola Verde, los Sultanes ingresarían con todo, y gracias a grandes batazos, los jugadores Zoilo Almonte y Mendoza anotaban tres carreras.

Ir perdiendo por tres a cero no fue motivo para no seguir apoyando a los Saraperos, y en punto de las nueve con 14 minutos de noche, el estadio se llenaba de luces y se entonaba el himno del equipo.

Y parece ser que todo ese apoye si terminó sirviendo, pues los jugadores salieron motivados y lograron anotar tres carreras, Fernando Villegas fue el primero e ingreso gracias al home run de Braxton Davidson, quien también anoto carrera, la última fue por otro home run de Edwin Díaz.