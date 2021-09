$!No regresará Ben Simmons a jugar con los Sixers de Filadelfia

FILADELFIA, EUA.- Ben Simmons no se reportará al campo de entrenamiento de los 76ers de Filadelfia la próxima semana y prefiere continuar su carrera en la NBA con otro equipo, dijo el martes a The Associated Press una persona con conocimiento directo de los planes del jugador.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque las discusiones sobre los planes de Simmons con la franquicia han sido privadas.

Simmons dijo después de la temporada: “Me encanta estar en Filadelfia”. “Ya no”.