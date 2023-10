ONEFA expulsa de por vida a jugador de Burros Blancos tras lesionar a rival del Tec

“Cuando ya estábamos en los vestidores para la reunión pospartido, uno de mis compañeros me mostró el video que alguien subió a redes sociales en donde pareciera que el otro jugador busca lesionarme a propósito”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Neymar fuera toda la temporada! Se someterá a cirugía tras romperse el ligamento de la rodilla

Fue en ese momento cuando el doctor del equipo de los Borregos se acercó a Zanchet para revisarlo y, al darse cuenta de la gravedad, inmediatamente fueron a un hospital para realizarle una resonancia magnética. El diagnóstico fue que tiene “ruptura completa de grado 3 del ligamento patelofemoral medial y ruptura parcial grado 2 de más de 50 por ciento de ligamento colateral medial”.

Sigifredo Treviño Flores, director del área Atlética y Deportiva de la región Monterrey del Tec de Monterrey, asegura que de no ser por las rodilleras mecánicas que usaba Diogo Zanchet en ese momento, las consecuencias pudieron ser más graves.

“Pudo destrozarle la rodilla”, recalca, y añade que la acción pasó tan desapercibida en ese momento que ni los árbitros escribieron nada en la cédula del partido.

“Espero que este chico (Canchola) no vuelva a jugar esta temporada, para que tenga tiempo de reflexionar sobre lo que hizo. No quiero que le quiten la beca, no creo que por unos segundos fuera de control se deba arruinar su vida ni educación. No lo odio, solo creo que no representa el deporte que practicamos”, dice Diogo Zanchet.