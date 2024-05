Otro mexicano más a París 2024, Marcos Madrid consigue su clasificación a la máxima justa deportiva

El mexicano, Marcos Madrid Mantilla, consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, en tenis de mesa, luego de salir victorioso en la clasificación Olímpica de las Américas que se llevó a cabo en Lima, Perú.

Con 37 años, Madrid Mantilla logra, por segunda vez en su larga carrera, clasificarse a unos Juegos Olímpicos, luego de derrotar al paraguayo, Marcelo Aguirre, por marcador de cuatro a tres.

Además de esto, en su largo camino, en esta clasificación, el poblano también venció al argentino, Horacio Cifuentes, uno de los grandes competidores, con un marcador de cuatro por dos.

Esto fue una revancha para el atleta, luego de que hace cuatro años no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de su clasificación, el Marcos Madrid posteo en sus redes sociales una foto acompaña de la frase: JO Paris 2024, here we go. Cada momento ha valido la pena.