Paola Longoria contra la Conade: raquetbolista le gana demanda de 1.6 millones de pesos a Ana Guevara y buscará dirigir la Comisión

Primero Paola Espinosa, ahora Paola Longoria. Los atletas mexicanos siguen demostrando su repudio a la administración de la medallista olímpica, Ana Gabriela Guevara, al frente de la Comisión Nacional del Deporte. La raquetbolista potosina ganó una demanda impuesta en contra de la Conade y su timonel, por un adeudo de 1.6 millones de pesos en gastos no comprobables.

Pero no sólo eso, Longoria también dio a conocer que, en relación con las quejas en contra de la corredora, buscará estár al mando de la Comisión para mejorar la situación actual que atraviesan la mayoría de sus compañeros en México.

En una entrevista realizada por La Afición, apartado deportivo de Milenio Noticias, la raquetbolista aseguró que sus abogados resolvieron el asunto y están finiquitando todo para darlo por finalizado, esto con la idea de que, después de cerrar el caso, le devuelvan el dinero que no ha recibido en más de tres años por una beca otorgada por la misma Conade.

“Ya llevo más de tres años sin beca. No he recibido mis estímulos tanto del Campeonato del Mundo de Guatemala y el reciente de México, y es una lástima que no pueda tener ese premio a mi esfuerzo, a mi dedicación, a todo lo que doy día con día como atleta para poner a México en lo más alto.

“Desgraciadamente es una guerra que ya no peleo yo, sino mis abogados, y estoy muy contenta porque mi demanda se ganó, y ahorita es justamente buscar el cómo poder recibir ese dinero”, comentó.

Pese a que no hay una buena relación con Guevara, Longoria afirmó que se viene un año importante para el deporte en México y espera “limar asperezas” con la medallista y así evitar que exista una especie de rivalidad entre ambas.

“Creo que ya es hora de quitarnos el rencor, la rivalidad, y el estarnos peleando, se viene un año importante para el deporte y creo que se puede cambiar. Ya lejos de a ver si te apoyo, si tú me caes bien, ya, tú lo viviste, tú estuviste ahí, vamos a ver cómo sí, y esa es la manera de cómo puedes cambiar ese chip”, agregó.