Para Diego Cocca al mexicano no le gusta trabajar mucho

La Selección Mexicana enfrenta un difícil momento bajo la dirección de Jaime Lozano, con críticas en aumento tras su reciente derrota ante Estados Unidos.

El ex técnico del equipo nacional, Diego Cocca, no ha dudado en expresar sus opiniones sobre la situación actual del equipo. En una entrevista con David Faitelson en TUDN, Cocca señaló que existe una falta de gusto por el trabajo entre los futbolistas del Tricolor.

Esta crítica no es nueva para Cocca, quien durante su gestión también enfrentó quejas de algunos jugadores por las cargas de trabajo intensas que implementaba.

“A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho.

“Si no quieres estar dímelo, no hay problema. ‘No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo’. Listo. Ninguno me dijo”, compartió en el programa ‘Faitelson sin censura’ de TUDN.

Cocca, sin embargo, destacó que uno de sus objetivos al frente del equipo era cambiar la mentalidad de los jugadores mexicanos, aunque reconoció que el tiempo disponible resultó insuficiente para lograrlo plenamente. Apenas estuvo un poco más de cuatro meses al frente.

“Eso era una etapa después. El enfrentamiento, el cambiar las mentalidades, el picarlos para que realmente quieran ganar algo en serio. Me faltó tanto proceso, lo hemos vivido tanto, y lógicamente que el jugador también tiene mucho campo para mejorar.

“Hay voluntad, no hay conocimiento. Vivimos en una época en que tienes tanta información que se hace muy difícil poder entender la información qué importa y qué sirve”, dijo.

LES MOLESTA EL CALOR

El ex técnico también reveló detalles sobre su gestión durante la Nations League del 2023, donde México obtuvo el tercer lugar. Varios jugadores se quejaron internamente de las cargas de trabajo intensas, especialmente en condiciones adversas como el intenso calor de Las Vegas. Además, lamentaron la ubicación del hotel, lejos de la zona donde se encontraban sus familias.

Estas declaraciones de Cocca ponen de manifiesto los retos que enfrenta la Selección Mexicana en cuanto a la actitud y compromiso de sus jugadores, así como las dificultades que los entrenadores han enfrentado para implementar cambios significativos en el equipo.