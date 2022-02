Pedro Caixinha tiene roce con reportero en la presentación de Harold Preciado

Ante esto, Caixinha dijo “Según usted pudo haber iniciado contra Atlas” , dijo en tono irónico. Luego agregó en un tono de voz más elevado “Fui bien claro en eso. Le agradezco que cuando no sea claro que me aclare a mí ¿Quiere que le diga que va a iniciar contra América? Eso no lo voy a responder” .

Ante esto el reportero finalizó con un “Está bien”. Santos sucumbió el pasado fin de semana frente al campeón Atlas, y en dicho compromiso, Harold Preciado ingresó en los últimos 10 minutos de juego, mismo que terminó con una victoria por 2-1 ante los Tapatíos.

“Me siento feliz, orgulloso de estar en este gran club. Cuando fueron a Barranquilla (la directiva), conversamos mucho, pregunté sobre la ciudad, las personas, el equipo, el lado humano, cuerpo técnico. Me dijo (Dante Elizalde) que hay personas grandiosas y me he sentido como en casa, me han recibido muy bien y estoy orgulloso. Espero lograr cosas este año”, expresó Harold.

Pedro Caixinha cuestionó el accionar de su escuadra tras el compromiso celebrado en el Estadio Jalisco y fue contundente al mencionar que los goles que reciben son “de dibujo animado”.

“Es muy fácil explicar esta derrota: tienes goles encajados de dibujo animado, el gol del 2-0 no se puede permitir en el futbol profesional”, sentenció el timonel el fin de semana.

Santos marcha en la penúltima posición del Torneo Clausura 2022 con un empate y tres descalabros.