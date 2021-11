Por 15 años, voleibolista creyó ser novio de Alessandra Ambrosio dejándolo en la ruina

Entre los pretextos que utilizaba la estafadora para no verse en persona y pedirle dinero, eran: los viajes de trabajo o que se encontraba hospitalizada por una grave enfermedad . A partir de esto, y el romance que se llevaban entre las dos personas, fue que el italiano le entregó 700 mil euros a la mujer.

Cazzaniga confesó para el sitio Mediaset que “nunca tuve dudas: para mí era ella” , de acuerdo con el deportista del New Matter de la Serie B de Italia.

“Tuve problemas con mi tarjeta de crédito”, bajó el engaño de una enfermedad cardiaca y necesidad de dinero para comprar el tratamiento costoso.“Enviaba esas transferencias bancarias que me dejaron en la calle”.

“¿Cómo me sacó todo ese dinero? Ni siquiera lo sé con certeza, eran mil euros aquí, otros dos mil allá... Al final llegamos a un total de 700 mil. Ahora que esta pesadilla ha terminado, es como si me hubiera despertado de un coma que me hizo perder tres décadas de vida”, declaró el Cazzaniga para Corriere della Sera.

Todo se salió de control, cuando sus compañeros del New Matter lo vieron con desesperación por conseguir el dinero y pedirlo prestado, mismo que los hizo preocupar.

Cuando tocaban el tema, Roberto se ofendía, por lo que decidieron levantar una denuncia contra la supuesta modelo y el jugador del mismo equipo, Danilo Rinaldi, contactó al periodista Ismaele La Vardera para localizar a Maya, descubriendo que era una mujer de 50 años de nombre Valeria que vivía en Cerdeña y se hacía pasar por la modelo Alessandra Ambrosio.

“Roberto estaba en su mundo y en sus creencias. Por eso me llamó la atención su cara de asombro cuando Manuela afirmó que no lo conocía. Fue un gran golpe para Cazzaniga, en ese momento lo entendió todo. Debe haber sido terrible para él”, declararon los jugadores

En acto de solidaridad, con una demanda en marcha y miles en deuda, sus compañeros apoyaron al Cazzaniga con una recaudación de fondos para pagar el adeudo de 60 mil euros del voleibolista.

Roberto Cazzaniga es un jugador de voleibol de 42 años, campeón de los Juegos Mediterráneos de 2009 con la Selección de Italia y deportista del New Matter de la Serie B.