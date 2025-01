Registra Coahuila 3 muertes por opioides, drogas vinculadas al fentanilo

Las drogas sintéticas -conocidas también opioides, dentro de las cuales se encuentra el fentanilo- han causado la muerte de tres personas en Coahuila.

De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, del 2013 al 2022 se han registrado 114 muertes relacionadas con el uso de opioides en México.

Los tres decesos se registraron en Coahuila en 2014, 2017 y 2019. Sin embargo, no se proporciona información relacionada al municipio, sexo o edad de las personas.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, indicó que no cuenta con información de consumo de fentanilo en el Estado, aunque no lo descartó, al señalar que las cifras de adicciones que le proporcionan no son desglosadas por tipo de sustancias.

Los opioides son medicamentos que tienen como objetivo inhibir el dolor, pero se han utilizado en dosis pequeñas para uso en personas sin enfermedades. Estas drogas causan adicción desde los primeros consumos.

En México, los opioides como el fentanilo están identificados como estupefacientes en la Ley General de Salud.