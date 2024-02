Psicólogas de Dani Alves aseguran que no estaba tan borracho para ‘no saber lo que hacía’

Sin embargo, pese a que el brasileño negó haber forzado a una relación sexual a la joven de 23 años , el testimonio de las dos psicólogas designadas por su defensa, con el que buscaban atenuar lo ocurrido alegando que “estaba borracho” no salió a su favor, pues, ambas especialistas declararon que él “distinguía el bien y el mal y sabía lo que estaba sucediendo”.

Cabe recordar que para este punto, el futbolista cambió su versión hasta cinco veces. Al respecto, defendió que en un principio no había explicado lo ocurrido para evitar problemas con su pareja, Joana Sanz.

Posteriormente, según sus palabras, la joven le practicó sexo oral y luego hubo penetración vaginal. Cuando salió del baño, minutos después, no volvió a ver a la joven y se marchó a la discoteca porque “estaba muy ebrio y no podía conducir”.

”Pensé que había atracción sexual y (le) hablé para que fuéramos al baño, ella me dijo que sí, no tuve que insistir ”.

El lateral derecho reiteró que no es un “hombre violento” y, entre lágrimas, relató cómo fue que se enteró de la noticia y cómo conoció a las jóvenes que estaban con ellos.

En un intento por defenderse, explicó que la denunciante “no me dijo nada, si hubiera querido salir, podría haberlo hecho. No soy un hombre violento. No me dijo nada”.

No obstante, los forenses que atendieron a la joven, declararon que durante sus exploraciones psicológicas no tuvieron “ninguna sospecha” de que la víctima estuviera mintiendo o exagerando. Concluyeron que sufría trastorno postraumático coincidente con una violación.

”No coincide el relato de la denunciante con el examen objetivo que realizó el médico forense. Me hace pensar que el coito no fue tan traumático”.

A ello, se unieron las respuestas de la psiquiatra que aseguró que, si la joven hubiera simulado o fingido lo habrían detectado con los exámenes realizados. E indicó que, aunque la joven no presentara lesiones vaginales, no se descarta la agresión, pues, no en todos los casos se presentan daños físicos.

Explicaron que hay estudios que concluyen que hasta el 80% de las personas agredidas sexualmente no presentan marcas vaginales, tratándose de relaciones no consentidas.

Finalmente, en la etapa de conclusiones, la fiscal afirmó que es “terriblemente injusto” culpar a la víctima en esa situación o por haber entrado de manera voluntaria al baño, porque ella no buscaba ser atacada.

”Que una mujer acepte una copa o acepte ir a un reservado no implica que quiera tener una relación sexual. No luchó, es cierto, pero eso no implica un consentimiento. Hay dos reacciones luchar o quedarse congelada, que es lo que pasó”.

”¿Es complicado confundir el consentimiento si tienes que coger a la chica por la barbilla y darle golpes para tener sexo con ella?”, concluyó.

Por ahora, solamente resta esperar la sentencia que decida el jurado.