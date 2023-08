¿¡Que, qué!? Los Mariachis dejan plantados a los Sultanes; se negaron a jugar

GUADALAJARA.- La última serie de la Temporada Regular de la Liga Mexicana de Beisbol está llena de dramas dentro y fuera del campo. Todas las aficiones quieren ver a sus novenas coronarse campeonas. Sin embargo, esta noche ocurrió algo que no se veía en la liga desde hace más de 14 años . Los Mariachis de Guadalajara, que jugaban en casa, se negaron a salir de los vestidores en el primer enfrentamiento de la serie ante los Sultanes de Monterrey.

Aunque ni Mariachis ni la Liga han compartido información al respecto, trascendió que lo ocurrido está relacionado con una protesta por la falta de pago de la directiva que está en deuda, no sólo con los jugadores, sino con todos los involucrados en el club.

Cabe mencionar que la sanción podría escalar hasta la pérdida de la franquicia; también es importante destacar que todos los peloteros estuvieron presentes y uniformados.

En redes sociales los aficionados no han dejado de compartir videos y memes en torno a lo ocurrido; algo que no pasaba en la liga desde 2009, cuando los Dorados de Chihuahua no se presentaron ante el duelo, justamente, contra los Sultanes en el estadio Monterrey.