Rafael Nadal deja, 18 años después, el Top 10 de la ATP que lidera Carlos Alcaraz

Una buena y una mala para el tenis español: Carlos Alcaraz recuperó la cima del ránking de la ATP luego de consagrarse como campeón de Indian Wells pero, en contraste, Rafael Nadal dejó el Top 10 tras 18 años en dicha lista.

El tenista de 19 años se ha vuelto en un representante digno del deporte blanco ibérico, desplazó a Novak Djokovic, un veterano multigalardonado que estaba en el primer puesto, y, además, rompió la racha de 19 victorias que tenía Daniil Medvedev antes de toparse con él en la Final de la competencia disputada en California.

“Nole” es el jugador con más semanas acumuladas como número uno en la historia del tenis. Pero el astro serbio no jugó en Indian Wells, ya que no pudo entrar a Estados Unidos como ciudadano extranjero por no estar vacunado contra el COVID-19. Se perderá el Abierto de Miami, que arranca este semana, por el mismo motivo. Alcaraz defenderá el título en ese certamen Masters 1000 y todo indica en que es el favorito para llevárselo.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaraz vuelve a la cima de la ATP al vencer en Indian Wells

Previamente, el español conquistó el Abierto de Estados Unidos en septiembre, triunfo que le valió meterse en el Top 3 del ránking de la ATP que ahora lidera.