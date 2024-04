Rajon Rondo se retira de la NBA tras 16 temporadas

“Absolutamente” , dijo el base de 38 años. “Sí, ya terminé. No puedo. Prefiero pasar tiempo con mis hijos”.

Después de 16 Temporadas , y tras una aparición en el podcast “All the Smoke”, Rondo respondió rápidamente cuando el presentador Matt Barnes le preguntó si la NBA había visto lo último de él.

Uno de los jugadores más veteranos de la NBA decidió las “clavadas”. Rajon Rondo , quien terminó su carrera en los Lakers de Los Ángeles y los Cavaliers de Cleveland , ya no jugará más baloncesto.

“Definitivamente fue algo que nunca di por sentado cuando estaba en el juego”, dijo Rondo. “Me encantó cada minuto y aprecio la hermandad que pude compartir, unirme y crecer a lo largo de los años.

“He aprendido mucho en este juego y me ha convertido en el hombre que soy hoy... Le digo a la gente todo el tiempo que esto no era un sueño mío, era una meta. Pude concentrarme, mantenerme disciplinado, no salí mucho de fiesta en la universidad. Pero valió la pena mi sacrificio. llegar a donde quería estar en la vida”.

Rondo lideró la NBA en robos por partido en 2009-10 y en asistencias por partido en 2011-12, 2012-13 y 2015-16. Formó parte del equipo All-Defensive cuatro veces y ganó títulos de la NBA con los Celtics de Boston 2007-08 y Los Ángeles 2019-20.

Promedió 9.8 puntos, 7.9 asistencias, 4.5 rebotes y 1.6 robos en 957 partidos de su carrera (733 como titular) con los Celtics (2006-15), Mavericks de Dallas (2015), Kings de Sacramento (2015-16), Bulls de Chicago (2016-17), Pelicans de Nueva Orleans (2017-18), Lakers (2018-20, 2021-22), Hawks de Atlanta (2020-21), los Clippers de Los Ángeles (2020-21) y Cavaliers (2021-22).

Con información de ESPN