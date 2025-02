Va Claudia Sheinbaum por gasolina debajo de 24 pesos por litro

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro y que el acuerdo con gasolineros para lograrlo va muy avanzado.

Durante la mañanera, la Mandataria federal dijo que con el precio de 24 pesos no habría aumento respecto a 2018 sino una “ligera reducción”.

“Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos (gasolineros). Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo”, afirmó Sheinbaum.

“Y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no sólo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción”.

La Presidenta agregó que espera firmar el acuerdo con los gasolineros en unas dos semanas, “más o menos”.

“Entonces, va muy bien, nosotros esperamos que en unas dos semanas más o menos ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos”, adelantó.