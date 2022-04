Rayados y Atlas quieren evitar el repechaje

MONTERREY.- Los Rayados de Monterrey y el Atlas de Guadalajara se enfrentan en la jornada 15 del Torneo Clausura 2022 en la cancha del Estadio BBVA, con el fin de conseguir su boleto de manera directa a La Liguilla.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich vienen de sufrir una derrota ante Pumas, por lo que se encuentran en el cuarto lugar con 22 unidades. Se esperaba que para este encuentro estuviera listo Funes Mori, sin embargo, el atacante sufrió otra lesión.

Los del norte buscarán sacarse un poco la espina luego de la eliminación el torneo pasado en Cuartos de Final a mano de los Rojinegros.

Por su parte, el Atlas viene de caer por 2-1 ante Mazatlán en condición de local, continuando de esta manera en el quinto lugar de la tabla también con 22 puntos.

El anhelo y la obligación que tiene Atlas es clasificar a la Liguilla de manera directa, esto es, quedar entre los primeros cuatro lugares del certamen al finalizar la temporada regular. Hoy por hoy los Zorros están en el quinto puesto, por debajo de Monterrey solo por diferencia de goles.

Atlas es el actual campeón y no se conformarían con entrar a la Fiesta Grande por la vía del Repechaje, sino que buscarán a toda costa y como obligación, avanzar directos con la mejor cantidad de puntos, así es como lo ve el defensor Anderson Santamaría.

“En lo personal siento que estamos en la obligación de estar entre los cuatro primeros, somos los campeones del torneo anterior y estamos a un paso de lograrlo, depende de nosotros. Nos quedan tres finales y las vamos a disputar como lo que son, unas finales”, y es que a Atlas les resta jugar ante Monterrey, Toluca y Tigres.

“Sabemos que así como estamos muy cerca del cuarto lugar, hay muchos otros equipos detrás de nosotros, que con un traspié podemos quedar octavos o novenos. Estamos muy enfocados en el partido contra Monterrey, hemos dejado escapar puntos importantes, pero ya dejamos eso atrás, pensamos en Monterrey, un rival muy difícil, sobre todo de local, queremos volver a nuestras bases, que no nos hagan gol, porque nos han hecho gol en cada juego, tenemos la mejor defensa y queremos seguir así”, apuntó.

El defensa central del Atlas, Anderson Santamaría declaró que uno de sus anhelos es volver a la selección de Perú que disputará el repechaje para intentar acceder a su segunda Copa del Mundo, ahora en Qatar 2022, toda vez que ya estuvo presente en Rusia 2018 de la mano de Ricardo Gareca.

Externó su frustración por no haber aparecido en más convocatorias últimamente, sin embargo trabaja duro día a día para estar presente y llenarle el ojo al seleccionador del cuadro inca.

“He tenido muchas oportunidades en la selección, soy consciente de que hay compañeros en mi posición que están pasando por un gran momento, yo puedo decir que estoy trabajando de la mejor manera, siempre pienso en la selección, fue un golpe muy duro quedar al margen en estas últimas convocatorias, estoy convencido de que me llegará otra oportunidad, estoy trabajando bien con mi club y si me toca regresar, me agarrara muy preparado, a la selección le vienen momentos muy importantes, como el repechaje y acudir a un segundo Mundial de manera consecutiva y la ilusión está al cien por ciento”, comentó el central peruano de los Zorros del Atlas.

“Llegamos muy bien, es muy notorio que por circunstancias externas, por lesiones o suspensiones no hemos podido repetir alineaciones como el torneo anterior, pero hay compañeros que lo están haciendo muy bien y en estas tres últimas finales que tenemos, sabemos de la importancia de terminar entre los cuatro primeros, Monterrey es la primera final, porque es un rival directo, están por arriba de nosotros una posición y queremos estar en ese lugar nosotros”, dijo.

Ambos equipos buscarán seguir sumando para evitar quedarse estancados.