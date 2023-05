Resuena Coahuila en los deportes de México: ¿Qué ver este fin de semana?

Sábado: - Monterrey vs Santos , Estadio BBVA, a las 19:06 horas (global 0-0). - América vs Atlético de San Luis , Estadio Azteca a las 21:16 h (global 3-1 a favor de Águilas).

Domingo:

-Toluca vs Tigres, Estadio Nemesio Diez, a las 12:00 horas (global 1-4 a favor de Tigres).

-Clásico Tapatío, Chivas vs Atlas, Estadio Akron a las 19:05 h (global 0-1 a favor de Atlas).

MEXICANOS EN EUROPA

La actividad de este fin de semana para los mexicanos en el fútbol del Viejo Continente, nos traerá emocionantes partidos, como: