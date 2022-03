Sala supera el Ultraman Black; reto 510K 36 NonStop

Ricardo Sala, el atleta de ultra distancias, lo logró. El saltillense conquistó la competencia Ultraman Black 510 K 36 NonStop, que se llevó a cabo en Cozumel, Quintana Roo.

El objetivo fue completar el trayecto de 10 kilómetros de nado en aguas abiertas, 425 kilómetros en bicicleta y 85 kilómetros en carrera con pendiente, todo esto en un tiempo límite de 36 horas.

Esta distancia es casi como ir de Saltillo hasta Ciudad Acuña, Coahuila, trayecto que se comprende de 497 kilómetros.

Finalmente todo valió la pena, y de acuerdo a Blanca Martínez, su pareja y nutrióloga quien acompaña a Ricardo a lo largo del recorrido, compartió en sus historias de Instagram los últimos kilómetros antes de llegar a la ansiada meta.

Cuando faltaba una hora para que cerraran la meta, a Ricardo sólo le restaban 5 kilómetros para llegar a su destino, por lo que ya más relajado narra a sus seguidores su experiencia a unos cuantos minutos de lograr su cometido.

El atleta saltillense completó 36 horas continuas de recorrido, apenas descansando en algunos tramos, para lograr un excelente lugar el segundo lugar.

En la comunidad saltillense, Ricardo Sala es conocido por ser un atleta de ultra distancias, corre, nada y anda en bicicleta. Hoy, ha llevado su determinación y perseverancia a los máximos niveles de competencia.

El equipo de Ricardo compartió cada uno de los momentos desde su llegada a la competencia, que comenzó de manera oficial el 21 de marzo y se extendió hasta la tarde de este martes.

El día previo a iniciar, Ricardo compartió unas palabras a los presentes en el evento: “Gracias por la invitación, les deseo lo mejor. Que lo disfruten, a mí me sirve no tener expectativas, no sé si a ustedes le sirva”.

Uno de los videos publicados en redes sociales, muestra el arranque de la competencia, que tuvo como primera fase las aguas abiertas. Se aprecia el mensaje que dirige uno de los organizadores del evento a los tres participantes. “Esto no creo que sea de locos, esto es de gente que se prepara. Que está siendo congruente con sus acciones y decisiones”, comentó el joven en el emotivo mensaje de inicio.

El equipo de Ricardo también narró conforme avanzaron las horas, donde el sueño también representó un factor de peso.

“Básicamente tirar sueño, lo demás va muy bien. Va echando cuentas contra el tiempo porque sí está justo”, comentó Blanca Martínez durante el recorrido.

INSPIRACIÓN DE OTROS ATLETAS

Desde hace 12 años, Ricardo dirige el programa Rapport. Un consolidado grupo de apoyo para alcanzar metas deportivas, pero también una familia que cuida y limpia los espacios naturales.

Las asesorías que se desarrollan en este proyecto son gratuitas y también abarcan aspectos de nutrición y entrenamientos completos.

Actualmente el número de participantes crece de cara al Maratón Saltillo 2022.