Denuncian maltrato infantil en el Instituto Bilingüe Grijalva de Saltillo

La familia acudió a la institución, donde les mostraron las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las cuales se observa cómo la docente amarra al niño con un arnés y lo deja de espaldas, castigado contra la pared, por aproximadamente media hora.

En su denuncia, Claudia señala que el horario en el que el niño se encuentra de espaldas contra la pared y el momento en el que la madre recibió la fotografía coinciden con la hora registrada por las cámaras.

Sin embargo, la familia no pudo documentar este incidente, ya que no les permitieron recabar pruebas, y solo recibieron una disculpa vaga por parte de la directora.

“La directora solo se disculpó y dijo que ‘ya no sabían qué hacer con el niño’, siendo esto lo más tonto que pudo decir, con tantos niños a su cargo”, señaló Claudia en su testimonio.

Vanguardia se puso en contacto con la abuela del menor, quien señaló que estaban en la Fiscalía General del Estado presentando las denuncias correspondientes y esperando el actuar de las autoridades.

“Esperamos que las autoridades actúen conforme a la ley y se haga justicia con esta escuela, para que no sigan lastimando a más niños. No es justo que una ‘maestra’ abuse de niños que la mayoría ni siquiera pueden hablar y no se pueden defender”, concluyó la abuela del menor.