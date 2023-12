Sale para Inter Miami, pero no todo es miel para Luis Suárez

El delantero uruguayo Luis Suárez, se encuentra en un momento crucial de su carrera, mientras, contempla su próximo paso en el terreno de juego, que sería su llegada al Inter Miami. Sin embargo, el ahora ex jugador de Gremio de Porto Alegre, figura emblemática de la Selección de Uruguay y el FC Barcelona, enfrenta obstáculos físicos que podrían impactar su futuro en el deporte.

Suárez compartió abiertamente sus desafíos con lesiones, específicamente con la artrosis. Este padecimiento le causa un dolor significativo, requiriendo un tratamiento constante con inyecciones para poder jugar al más alto nivel.

“Los días previos a cada partido tomo tres pastillas, y horas antes de jugar, me inyectan. Si no lo hago, no puedo jugar. Esa es la razón por la que cojeo”, compartió Suárez sobre su situación médica actual.

Estas condiciones físicas han llevado al delantero a reflexionar sobre su futuro en el fútbol profesional. “Tengo que considerar que dentro de cinco años, quizás no pueda jugar fútbol 5 con mis amigos. Los primeros pasos por la mañana son muy dolorosos. Aunque me vean, piensen que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide jugar con él, y no puedo hacerlo”, expresó Suárez, dejando entrever la incertidumbre que enfrenta.

Recientemente, Suárez se despidió de los seguidores del Gremio de Brasil, marcando un gol en su último partido en casa, lo que sugiere un adiós agridulce. Ahora, se especula que se encuentra en las etapas finales de cerrar un contrato con el Inter Miami, equipo en el que se reuniría con su amigo y ex compañero del Barcelona, Lionel Messi.

Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de fichajes, señaló: “Luis Suárez se despidió de la afición del Gremio y ahora está finalizando los detalles de su contrato para unirse al Inter Miami”.