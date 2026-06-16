Posponen primer juego entre Saraperos y Olmecas; jugarán doble cartelera el miércoles

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    Posponen primer juego entre Saraperos y Olmecas; jugarán doble cartelera el miércoles
    Los aficionados podrán utilizar sus boletos para cualquiera de los juegos de la semana, informó el club. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Las lluvias registradas en Saltillo durante el fin de semana y el pasado lunes, obligaron a posponer el primer juego de la serie entre Saraperos y Olmecas de Tabasco

La serie entre Saraperos de Saltillo y Olmecas de Tabasco no podrá comenzar este martes en el Estadio Francisco I. Madero debido a las condiciones del terreno provocadas por las lluvias registradas en la capital coahuilense durante el fin de semana y el pasado lunes.

A través de un comunicado dirigido a la afición, la organización sarapera informó que el primer encuentro de la serie fue oficialmente pospuesto, priorizando la seguridad de los jugadores y las condiciones de juego.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/quien-fue-miguelito-carranza-el-fantasma-de-saltillo-que-portugal-sigue-buscando-40-anos-despues-LG21416049

Como consecuencia, ambos equipos disputarán una doble cartelera este miércoles 17 de junio a partir de las 18:00 horas, con la finalidad de recuperar el juego pendiente y mantener el calendario de la Liga Mexicana de Beisbol.

La serie había despertado gran expectativa entre los aficionados, ya que marcaría el regreso de Saraperos al Francisco I. Madero después de una exitosa gira por Veracruz, donde consiguió barrer a El Águila y encadenar victorias consecutivas.

Por su parte, Olmecas de Tabasco llegó a Saltillo como líder de la Zona Sur con marca de 32 triunfos y 19 derrotas, luego de completar una barrida sobre los Rieleros de Aguascalientes. La novena tabasqueña atraviesa un gran momento ofensivo encabezada por Seth Beer, quien suma 13 cuadrangulares en la temporada.

El aplazamiento retrasa el esperado duelo entre dos equipos que llegan en buen momento. Mientras los Olmecas buscan mantenerse en la cima del sector sureño, Saraperos intenta aprovechar su reciente repunte para acercarse a la zona de clasificación en el Norte.

La directiva también informó sobre el procedimiento para los aficionados que adquirieron boletos para el encuentro originalmente programado este martes. Los boletos físicos podrán ser canjeados sin costo en taquilla el día que el aficionado decida asistir, mientras que quienes adquirieron entradas digitales deberán realizar el cambio a través de la aplicación de Boletomóvil para cualquiera de los juegos de esta semana.

La organización precisó que el canje no aplica para boletos de cortesía.

De esta manera, la serie entre Saraperos y Olmecas arrancará finalmente este miércoles con una jornada doble que promete actividad intensa en el Francisco I. Madero.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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