Saraperos recibe a Olmecas de Tabasco, líder de la Zona Sur de la LMB

Tras completar una barrida en Veracruz y ganar cinco juegos consecutivos, los Saraperos de Saltillo regresan al Estadio Francisco I. Madero para afrontar una de sus pruebas más exigentes de la temporada: una serie de tres encuentros ante los Olmecas de Tabasco, actuales líderes de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena saltillense llega motivada luego de conquistar su quinta serie de la campaña al vencer en tres ocasiones consecutivas a El Águila de Veracruz. La gira permitió a los dirigidos por Enrique “Che” Reyes mejorar su récord a 18 victorias y 30 derrotas, aunque todavía permanecen en el último lugar de la Zona Norte, a 15 juegos del liderato.

Sin embargo, el panorama luce distinto al de semanas anteriores. Saraperos ha encontrado estabilidad en el pitcheo y ha recibido aportaciones constantes de peloteros como Luis Guillorme, River Town, Danny Ortiz y Jesús Cruz, quien se ha consolidado como una pieza confiable en el cierre de los encuentros.

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Del otro lado llegará un conjunto de Olmecas que atraviesa uno de sus mejores momentos del año. Los tabasqueños vienen de barrer a los Rieleros de Aguascalientes en Villahermosa y recuperaron la cima sureña con marca de 32 triunfos y 19 derrotas. La principal amenaza ofensiva de Tabasco es Seth Beer. El primera base estadounidense vive una temporada sobresaliente y llega a Saltillo después de conectar su cuadrangular número 13 del año y producir cuatro carreras en el último juego frente a Aguascalientes. Beer se ha convertido en uno de los bateadores más peligrosos de la liga y será uno de los hombres a seguir durante la serie. Además, Olmecas cuenta con un roster equilibrado que combina experiencia y profundidad tanto en el bateo como en el pitcheo, características que le han permitido mantenerse en la pelea por el liderato durante toda la campaña. Para Saraperos, la serie representa una oportunidad importante de continuar acercándose al pelotón que pelea por puestos de postemporada en la Zona Norte. Tras una complicada primera mitad de temporada, el equipo del sarape parece haber encontrado ritmo justo cuando el calendario entra en una etapa clave. El regreso al Francisco I. Madero también permitirá a la afición reencontrarse con un equipo que llega fortalecido tras su mejor racha de resultados en varias semanas y que buscará mantener el impulso ante uno de los clubes más sólidos de la Liga Mexicana de Beisbol.

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¿DÓNDE VER EL JUEGO ENTRE OLMECAS Y SARAPEROS? La serie comenzará este martes en Saltillo a las 7:30 p.m., donde los Saraperos intentarán extender su momento ganador frente a un rival que llega con la etiqueta de líder y una de las ofensivas más productivas del circuito. El duelo podrá verse a través de la señal digital por internet a través de LMB TV y Disney+, o seguir la transmisión gratuita en televisión abierta por TV UJAT (canal 35.1) y mediante la cobertura en redes sociales de Saraperos Network. Si prefieres la televisión por cable, los juegos estarán disponibles en AYM Sports y RCG, mientras que la opción radiofónica local para la afición en Saltillo será a través de la estación SJ 103.3 FM.

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